В Жигулёвске пройдёт Форум муниципальных СМИ

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Организаторы Форума – Самарская областная организация Союза журналистов России, Ассоциации районных и городских СМИ, администрация г.о. Жигулевск. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Самарской области.В медиафоруме примут участие более 60 человек, представляющих 29 газет и 9 телерадиокомпаний региона.Нынешний Форум муниципальных СМИ будет проходить в год 100-летия Союза журналистов России, областной организации Союза журналистов, а также накануне юбилея газеты «Жигулёвский рабочий» (6 февраля 2019 года городской газете исполняется 70 лет).Центральным мероприятием Форума станет круглый стол, в рамках которого планируется обсудить вопросы, связанные с участием муниципальных СМИ в формировании общественного мнения по ключевым вопросам стратегии развития региона, вопрос создания региональной электронной площадки муниципальных СМИ, наиболее актуальные вопросы развития муниципальной прессы.В рамках Форума также подведут итоги творческих конкурсов, вспомнят имена коллег, внесших огромный вклад в развитие региональной журналистики, передает пресс-служба облправительства.