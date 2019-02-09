В Жигулёвске начала работу молодёжная администрация

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9 февраля прошла первая встреча главы городского округа Жигулёвск Дмитрия Холина с молодёжной администрацией города.



Молодежь – главная составляющая социально активной категории людей. Юные умы постоянно генерируют новые идеи, а сердца горят жаждой перемен. Для реализации молодёжной политики в городском округе Жигулёвск была сформирована молодёжная администрация, куда вошли самые активные представители молодого поколения.



Целью создания этого органа является привлечение творческого потенциала жигулёвской молодежи к работе органов местного самоуправления, вовлечение в развитие города, приобщение молодых людей к управленческой

деятельности.



Конкурс на включение в состав молодёжной администрации проходил в два этапа. Принять в нем участие мог каждый житель городского округа в возрасте от 14 до 30 лет. Работа по сбору заявок от претендентов велась на протяжении месяца. Экспертная комиссия, сформированная из представителей администрации и Думы городского округа Жигулёвск, провела собеседование с каждым из соискателей, на основании чего был сформирован окончательный состав нового совещательного органа.



Из 46 принявших участие в конкурсе был отобран 21 человек: учащиеся образовательных учреждений, представители и руководители молодёжных объединений, работающая молодёжь.



На первой встрече был принят план работы на текущий месяц. Глава Жигулёвска рассказал членам молодёжной администрации о стратегии

развития города, после чего они смогли задать интересующие вопросы как Дмитрию Владимировичу, так и друг другу, лучше узнали будущих коллег и представили амбициозные планы на деятельность структуры.



Членам новой структуры предстоит совместная работа с органами местного самоуправления. От молодёжной администрации ждут разработку и реализацию социально значимых проектов, работу по выявлению и поощрению самых активных представителей молодёжи. В ближайшее время предстоит определиться с одним из главных вопросов - выбрать председателя, заместителя и секретаря, утвердить окончательную структуру. От этого решения зависит результативность молодёжной администрации. Первому составу необходимо наладить механизмы работы, задать стимул на будущее. Согласно Положению, состав молодёжной администрации Жигулёвска будет обновляться ежегодно.



- Молодёжная администрация - это не просто собрание талантливой молодёжи, а люди, которые действительно хотят и могут решать проблемы, способны инициировать и реализовывать социально значимые проекты. На них мы возлагаем большие надежды, - подчеркнул глава Жигулёвска Дмитрий Холин, передает пресс-служба молодёжной администрации Жигулёвска.





