В Жигулевском заповеднике Дмитрий Азаров вместе с волонтерами со всей области принял участие в экологической акции
19 августа 2018 18:55
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Жигулёвский заповедник - уникальная природная территория в СО. Здесь все богатство флоры и фауны нашего региона бережно сохраняется в первозданном виде. История этих мест насчитывает сотни тысяч лет, а самому заповеднику сегодня исполняется 91 год.
Вместе с Дмитрием Азаровым волонтеры и активисты молодёжных движений высадили туи у туристического центра "Каменная чаша", откуда начинается один из самых красивых и видовых маршрутов СО.
Здесь же, в заповеднике, состоялся обстоятельный разговор с главой региона - не только об экологии, хотя и о ней тоже. Волонтёров интересует тема цивилизованного обращения с отходами, сохранения природных богатств нашего края.
Дмитрий Азаров отметил, что работа по созданию современной системы обращения с ТБО в регионе будет системной. Но не менее важна и поддержка людей, их понимание необходимости перемен и готовность к тому, чтобы быть активными участниками процесса.
Выпускница вуза - учительница начальных классов - задала вопрос о ранней профориентации школьников и предложила организовать клуб для старшеклассников, которые хотят стать педагогами. Дмитрий Азаров идею одобрил: чем раньше школьник получит представление о профессии, тем вернее выбор.
В качестве примера работы со школьниками Дмитрий Азаров привёл свой опыт, когда он вместе с другими мальчишками занимался в УПК, сколачивал ящики для противогазов. Девочки-старшеклассницы получали трудовые навыки, помогая нянечкам в детском саду.
"Когда ребята получают навыки труда, непосредственные знания о профессии ещё в школе, это их готовит к поступлению в вузы и ссузы, позволяет выбрать свой путь более осознанно, а значит - избежать ошибок", - подчеркнул глава региона.
Многие ребята ратотали на ЧМ-2018, как волонтеры и хотят продолжать приносить пользу региону. Их вопрос - будет ли в СО единый центр волонтерства.
"Главное, чтобы работа центра не была забюрократизирована. Важно, чтобы он смог выстроить доверительные отношения с каждой волонтерский организацией”, - сказал Дмитрий Азаров.
Один из участников экологической акции отметил, что сейчас в СО идёт работа над стратегией развития до 2030 года. “В Самаре несколько лет назад была принята стратегия-2025, но про неё в итоге забыли”, - констатировал волонтер и спросил, вернутся ли к ее реализации сейчас?
Дмитрий Азаров подчеркнул - документ получился качественный и проработанный: “Стратегию реанимировали, сейчас ведётся работа по её актуализации. Важно претворять ее в жизнь вместе с жителями города. Ни одна стратегия без вовлечения людей не сможет быть реализована”
Общение с волонтёрами продолжалось больше часа. Вопросов было много: от перспектив Самарско-Тольяттинской агломерации до предложений провести в СО международный молодёжный экономический форум и создания современных арт-пространств для молодёжных активностей, передает пресс-служба лепартамента информационной политики СО.
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