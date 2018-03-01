В "Жигулевской долине" обсудили возможность разработки детских учебных мини-автомобилей

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В ходе мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия в проекте разработки и производства учебного детского мини-автомобиля модульной конструкции, в комплектации с электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания.По итогам совещания были достигнуты договоренности о ведении разработок силами резидентов технопарка и учащихся "Кванториум 63 регион", с использованием оборудования кванториума. "Ассоциация юношеских автомобильных школ России" совместно с АНПОО "Поволжский центр делового и технического образования им. Мурзина" проведут мероприятия по привлечению инвестиций в данный проект.Сейчас проходит подписание соглашения о совместной деятельности Ассоциации и Кванториума, а также готовится заявка на получение президентского гранта от "Ассоциации Юношеских Автомобильных Школ России", что поможет решить вопросы финансирования проекта.Первым этапом реализации проекта станет разработка материала для кузова, отвечающего требованиям безопасности.