В Жигулевске провели техобслуживание Вечного огня
4 мая 2017 09:08
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Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели техническое обслуживание системы газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» в Жигулевске. Работы выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».
На время профилактических работ газовики перенесли пламя Вечного огня в специальную лампадку, в которой пламя было доставлено в город с Красной площади Москвы в 2015 году.
Специалисты компании провели обследование трассы газопровода на предмет утечек газа и повреждение изоляций, а также обследование на загазованность прилегающие коммуникации в зоне подземного газопровода. была проверена работоспособность подземных отключающих устройств, очищена горелка.
«В целях обеспечения бесперебойной работы газовой системы у мемориала в праздничные дни будет организовано дежурство специалистов нашей компании», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.
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