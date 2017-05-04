В Жигулевске провели техобслуживание Вечного огня

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Специалисты компании «Газпром газораспределение Самара» провели техническое обслуживание системы газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» в Жигулевске. Работы выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».На время профилактических работ газовики перенесли пламя Вечного огня в специальную лампадку, в которой пламя было доставлено в город с Красной площади Москвы в 2015 году.Специалисты компании провели обследование трассы газопровода на предмет утечек газа и повреждение изоляций, а также обследование на загазованность прилегающие коммуникации в зоне подземного газопровода. была проверена работоспособность подземных отключающих устройств, очищена горелка.«В целях обеспечения бесперебойной работы газовой системы у мемориала в праздничные дни будет организовано дежурство специалистов нашей компании», - рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.