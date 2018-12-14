В Жигулевске проходит Форум муниципальных СМИ

85

Круглый стол, в рамках которого обсуждают вопросы участия СМИ в формировании общественного мнения по ключевым вопросам стратегии развития региона, в том числе Жигулёвска, стал одним из центральных событий медиафорума.Тема Форума муниципальных СМИ – «Стратегия лидерства. Малые СМИ – большие возможности». Медиафорум собрал более 60 представителей из 29-ти газет и 9-ти ТВ-компаний региона. Среди основных вопросов - создание региональной электронной площадки муниципальных СМИ, перспективы развития муниципальной прессы.В рамках Форума МСМИ подвели итоги творческих конкурсов, вспомнили имена коллег, внёсших огромный вклад в развитие региональной журналистики.Форум проходит в год 100-летия Союза журналистов России, Самарской областной организации и накануне юбилея газеты «Жигулёвский рабочий», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.