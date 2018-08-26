В Жигулевске на месте неухоженного пустыря появилась современная детская площадка

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Подарок ко Дню города получили жители Железнодорожного района Жигулевска. Вместо неухоженного пустыря - современная детская площадка. Такой, какой она будет, решали сами жигулевцы - проект получил максимальную поддержку на голосовании по выбору общественных пространств.Стоимость - более 4 млн рублей.Проект поддержали более 3 тысяч жигулевцев, он был реализован в рамках федеральной программы КГС.Местная детвора и взрослые получили хоккейный корт зимой и баскетбольную площадку летом, современные тренажеры, а также комфортное место отдыха, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.