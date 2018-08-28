В Южном городе продолжается стратегическая сессия "Лучшее - детям"

116

Открывая сессию, Дмитрий Азаров отметил, что главная задача общества и власти — создать наилучшие условия для развития, образования и воспитания детей.Раскрытие потенциала личности ребёнка начинается с раннего детства. И здесь многое зависит от дошкольного образования.Первоочерёдная задача-обеспечить доступность детских садов и яслей.Президент поставил задачу ликвидировать очередность в д/с детей до 3 лет до 2021 годаВ Самаре работа по сокращению очерёдности в детские сады велась ударными темпами в начале 2010-х, однако в последние годы затормозилось. Сейчас на отдельных территориях СО вновь появилась очерёдность для детей, достигших 3 лет. Плюс необходимо открыть около ю 4 тысячи мест в яслях.Руководитель области сформулировал приоритетные задачи в области дошкольного образования:- Строительство новых детских садов (20 за 2 года) и возврат зданий бывших д/с в систему- При строительстве новых школ учитывать возможность организации процесса дошкольного образования- Вернуться к самарскому опыту ГЧП (проект Билдинг-сад)."Самарская область будет активно участвовать в нацпроекте "Демография" в части строительства детских садов и открытия ясельных групп" - подчеркнул Дмитрий Азаров.Также глава региона отметил, что важно:- Обеспечить воспитателей современными программами и технологиями- Разработать систему мотивации работников д/с, стимулирующую к выявлению талантов и способностей ребёнка.- Приступить к созданию центров формирования и развития родительских компетенций.Отдельная тема — психолого-педагогическое сопровождение ребёнка. "Необходимо перестроить работу школьной психолого-педагогической службы. Психолог должен стать помощником в выявлении у ребят скрытых проблем, тревог и конфликтов, своевременном оказании помощи. Мы должны научиться сами и научить наших детей противостоять различным киберугрозам. Все это - наша зона ответственности. Дети не могут справиться с этим сами, им должны помочь взрослые. На переднем крае этого невидимого фронта - классный руководитель и школьный психолог", - считает глава региона.Задачи:- Сформировать сеть центров методической, психолого-педагогической помощи учреждениям и родителям- Организовать массовое повышение квалификации классных руководителей по вопросам психологич. сопровождения детей- Создать психологические службы в учреждениях образования, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.