В Южном городе будет высажено 500 гортензий

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Цветущие растения будут высажены на спортивной аллее, прогулочной зоне Арбат и во дворах первой и второй очереди микрорайона.В акции сможет принять участие каждый желающий, пункт выдачи инвентаря и саженцев организован на спортивной аллее.Для жителей Южного города это не первое мероприятие по коллективной высадке растений. Ежегодно они помогают управляющей компании озеленять свой микрорайон. Только в этом году высажено 500 деревьев и кустарников различных видов: береза, клен, рябина, каштан, форзиция, вейгела, лапчатка, сообщает пресс-служба ООО «ДК Древо».Фото sait-pro-dachu.ru