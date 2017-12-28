В Юле узнали какие гаджеты дарят россияне на Новый Год

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Чаще всего пользователи Юлы покупают айфоны - 55% продаж смартфонов в этом месяце приходится на Apple. Самым популярным в декабре (и в течение всего года) был iPhone 5s, на который пришлось 20% от всех продаж смартфонов за декабрь. За ним следует 6s, который в полтора раза уступает по популярности первому месту.Если говорить о смартфонах на Android, то там лидирует Xiaomi - Redmi Note и Redmi 4х занимают первое и третье места в своем сегменте соответственно. На втором месте - Zenfone от Asus. Хотя суммарно по популярности всех моделей на втором месте среди андроидов - Samsung (№1 годом ранее).В случае с планшетами картина кардинально меняется в плане предпочтений по ОС гаджетов - первое место по продажам в декабре 2017 принадлежит планшетам Samsung с 43,8% от всех продаж в штуках. На планшеты Apple пришлось 29,5% продаж, а замыкает тройку лидеров Asus с долей в 8%.В умных часах/браслетах 97% продаж в штуках приходится на три бренда - Apple, Samsung и Xiaomi. Примечательно, что хоть браслет Mi Band от Xiaomi за счет своей доступной цены является самым популярным в декабре этого года - 28,9% от всех продаж в категории, Apple все равно лидирует суммарно по всем моделям.