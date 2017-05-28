В Волжском районе сотрудники ГИБДД и активисты ЮИД провели урок ПДД на свежем воздухе

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На площадке нового автогородка, расположенного в школьном дворе, прошел открытый урок для учащихся первого класса, направленный на закрепление начальных знаний Правил дорожного движения, которые изучались ими в течение учебного года.Сотрудники Госавтоинспекции рассказали первоклашкам о важности правильного поведения на улице.ЮИДовцы подготовили для ребят увлекательный спектакль, в ходе которого в игровой форме повторяли правила поведения на дороге.Дети с энтузиазмом отвечали на вопросы старших товарищей и наглядно демонстрировали, как они научились пересекать проезжую часть в условиях автогородка.В конце мероприятия организаторы подарили ребятам памятки пешеходов, тематические раскраски и световозвращающие брелоки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области