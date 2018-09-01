В Волжском районе первый школьный звонок сегодня прозвучал в средней общеобразовательной школе № 1

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Школьников, учителей и родителей со знаменательным событием поздравил глава региона. Он отметил, что и сам бы с удовольствием учился в такой школе - большой, современной, оборудованной всем необходимым для успешного обучения, занятий творчеством и спортом.Слова особой благодарности учителям, которые ответственно и профессионально делают дело всей своей жизни."Педагог - это призвание. В каждом ребёнке вы открываете таланты, делаете счастливыми родителей и успешными детей", - подчеркнул глава региона.Для старшеклассников Дмитрий Азаров провёл первый региональный урок на тему "Самарская область - сердце России". Он поговорил с ребятами о том, почему именно так называют наш регион, какие важные периоды были в истории СО, какие события стали судьбоносными.Школа оборудована по последнему слову: здесь и бассейн, и стол "Пирогов", и современнейший класс робототехники, и оборудование для лабораторных исследований. Отдельное внимание в школе уделено сохранению памяти о Великой Отечественной. Пока экспозиция небольшая, но в перспективе будет музей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.