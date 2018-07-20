В «Волжском Артеке» стартовал 5-й фестиваль интеллектуальных игр

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Уже традиционно ребята, приехавшие на летний отдых, смогут не только хорошо провести время, но и посоревноваться в своих знаниях, смекалке и находчивости. Участие в интеллектуальных состязаниях объединит ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, под опекой и попечительством, с их сверстниками, воспитывающимися в родных семьях.В программу фестиваля, кроме широко известных игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», войдет экологическая викторина и интеллектуально-развлекательная игра «100 к 1». Большой турнир по интеллектуальному многоборью, в который войдут занимательные задачи на общую эрудицию, память и неординарные знания, включит в игру всех ребят, отдыхающих в лагере.Помимо участия в фестивале детей традиционно ожидает разнообразная культурно-спортивная программа, где каждый сможет проявить свои таланты в самых разных сферах.Расписание интеллектуальных игр следующее:- 23.07.2018 - развлекательная игра «100 к 1»;- 27.07.2018 - экологическая викторина;- 30.07.2018 – игра «Брейн-ринг»;- 03.08.2018 – игра «Что? Где? Когда?».Начало игр запланировано на 10:00.3 августа 2018 года с 10:00 до 12:30 состоятся не только финальные игры, но и официальная церемония закрытия фестиваля.По итогам проведенных турниров и игр все участники получат ценные призы и награды.Стоит отметить, что Самара является одним из крупных центров продвижения и развития интеллектуальных игр. Местные знатоки успешно выступают и в составе городских команд, и в составе сборной, находясь в пятерке лучших по России, и в командах Москвы и Санкт-Петербурга.Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно получить у координатора фестиваля по телефону: 8 (927) 726-26-03 (Роман Фомин), передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары