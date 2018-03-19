В Волгоградской области жители проголосовали за перевод времени на час вперед и уход из московской временной зоны

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Согласно предварительным итогам подсчета результатов голосования, 58,82% участников референдума поддержали необходимость изменения часового пояса в области, 40,17% выступили против.Референдум об исчислении времени в Волгоградской области был объявлен по инициативе Общественной палаты региона. Поводом стали многочисленные обращения граждан. Два других соседних с Волгоградской областью региона — Саратовская область и Астраханская ранее уже перевели свои стрелки на час вперед по отношению к Москве.