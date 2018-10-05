В Венеции на "кладбищенском" аукционе продают места рядом с Бродским и Дягилевым

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Отмечается, что на торгах будет представлено 16 могил, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле, где покоятся Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. Общая стартовая стоимость лотов составляет около двух миллионов евро. Самую недорогую цену имеет могила, которая находится в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского — торг начнётся с суммы в 29 485,09 евро.Среди других могил будет представлено место погребения на кладбище Маламокко на острове Лидо. Ранее там находились останки бывшего мэра этого города.Отмечается, что с владельцами мест будет заключён договор на 99 лет. Родственники тех, кто был ранее похоронен в этих могилах, не стали продлевать контракты по разным причинам.