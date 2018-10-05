В Венеции на "кладбищенском" аукционе продают места рядом с Бродским и Дягилевым
5 октября 2018 22:14
93
Отмечается, что на торгах будет представлено 16 могил, девять из которых находятся на острове Сан-Микеле, где покоятся Иосиф Бродский, Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. Общая стартовая стоимость лотов составляет около двух миллионов евро. Самую недорогую цену имеет могила, которая находится в нескольких десятках метров от гробницы Стравинского — торг начнётся с суммы в 29 485,09 евро.
Среди других могил будет представлено место погребения на кладбище Маламокко на острове Лидо. Ранее там находились останки бывшего мэра этого города.
Отмечается, что с владельцами мест будет заключён договор на 99 лет. Родственники тех, кто был ранее похоронен в этих могилах, не стали продлевать контракты по разным причинам.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 октября 2018 23:22
Отмечается, что это актуально как для молодых, так и для пожилых пар. Социум
74
5 октября 2018 23:16
В одном из них знаменитость будет испытывать на себе рецепты красоты, в другом — помогать талантливым изобретателям и производителям со всей России довести их... Социум
59
5 октября 2018 22:25
Исследователи нашли необычную мутацию в геноме сибирских хаски, благодаря которой они приобрели "ледяные" голубые глаза. Социум
88
Здравоохранение
5 октября 2018 12:58
Закупки на лечение редких заболеваний сократились почти на треть. Здравоохранение
188
4 октября 2018 12:35
В мероприятиях примет участие Центр здоровья Самарской городской поликлиники №4. Здравоохранение
209
3 октября 2018 19:15
В рамках соглашения планируют проводить в Самарской области совместные мероприятия, направленные на повышение доступности оказания медицинской помощи в... Здравоохранение
263
Новости медицины
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
59
3 октября 2018 21:17Как не ошибиться с выбором очков
Многие знают, что одним из главных факторов выбора данного аксессуара является форма лица человека. Новости медицины
70
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
477
Туризм
5 октября 2018 10:01
При этом компания продолжит свою агентскую деятельность. Туризм
183
28 сентября 2018 23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау. Туризм
675
28 сентября 2018 12:23
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
282
Образование
5 октября 2018 18:13
В Самарском театре оперы и балета профессионалов отрасли, в чьих руках находится настоящее и будущее региона и страны, за труд поблагодарили губернатор Дмитрий... Образование
117
5 октября 2018 14:41
Дмитрий Быков и Андрей Пименов вошли в число лауреатов конкурса компании «Газпром». Образование
173
5 октября 2018 14:31
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» на «Учительской неделе» в канун профессионального праздника прошли мероприятия для преподавателей... Образование
178
Культура
5 октября 2018 15:47
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова отмечает 75-летие. Культура
310
5 октября 2018 09:01
Фестиваль посвящен событиям Гражданской войны. Культура
209
4 октября 2018 23:50
Также приз получили и создатели проекта Александр Котт и Константин Статский, победившие в номинации "Режиссёр телевизионного фильма/сериала". Культура
240
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
408
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1384
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1634
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
343
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
384
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
802
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15782
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
830
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1083
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
976
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1011
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2056
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1482
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1646
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1602
Мероприятия