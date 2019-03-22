В ВК «Экспо-Волга» пройдет VII Всероссийская ярмарка в Самаре
22 марта 2019 16:55
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Организатором мероприятия является выставочный центр «УДМУРТИЯ» при поддержке Администрации городского округа Самара.
В ярмарке принимают участие порядка 100 производителей и поставщиков, продовольственных и непродовольственных товаров из различных регионов России. Продукция ряда участников является оригинальной и не представлена в магазинах города. Предприятия-производители товаров народного потребления Самары и Самарской области также могут принять участие в ярмарке. Для этого необходимо в срок до 5 апреля 2019 года направить в адрес организаторов заявку на участие. По вопросам заполнения заявки обращаться по телефону: 8-912-017-11-00, руководитель ярмарки – Вазихова Гульнара Вакифовна.
На выставке-продаже будет организована специальная экспозиция «Сделано в Удмуртии», которая представит продукцию производителей Удмуртской Республики. Кроме того, состоится дегустационный проект «Территория вкуса», где посетители смогут оценить и проголосовать за понравившийся продукт в категориях «Колбасы», «Молочная продукция», «Мед».
Помимо этого, в рамках проведения мероприятия пройдет конкурс «Пельменелепия» на скоростную лепку пельменей – удмуртского национального блюда. Участие в конкурсе командное. Команда должна состоять из трех человек: двое взрослых (мужчина и женщина) и ребенок в возрасте от 5 до 14 лет. Для участия необходимо направить заявку в адрес выставочного центра «УДМУРТИЯ» по электронной почте vgv1@list.ru, «ВКонтакте»: https://vk.com/vv.gulnara, на Viber/WhatsApp 8-912-017-11-00. Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО участников, возраст, город или другой населенный пункт проживания, контактный телефон, фото команды. К участию принимаются команды, проживающие в Самаре и Самарской области. Обязательным условием участия, помимо поданной заявки, является репост о проведении конкурса на свою страницу с любой группы «Всероссийской ярмарки в Самаре» в соцсетях со словами «Мы участвуем!». Репост необходимо сохранить до завершения проведения конкурса. Участник, подавший заявку, обязан предоставить письменное разрешение на использование фото и видеосъемок ребенка в информационных материалах до начала конкурса. Заявки принимаются до 17 апреля 2019 года.
Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться в приложении.
Режим работы ярмарки: 24-27 апреля – 10.00-19.00, 28 апреля – 10.00-16.00, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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