В Усть-Кинельском пройдет юбилейная ХХ Поволжская агропромышленная выставка

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Поволжская агропромышленная выставка - это интерактивная площадка для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействия широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.Работа выставки будет организована по следующим тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационноеобеспечение, финансовые услуги, фермерская ярмарка.Муниципальные районы Самарской области представят свои достижения на знаменитой «Сельской улице», которая из года в год вызывает особый интерес у гостей выставки.Традиционно в выставке примут участие официальные делегации из соседних регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.Дата: 22-24.08.2018Адрес: Самарская область, Кинельский р-н, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82, передает пресс-служба облправительства.