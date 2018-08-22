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Новости /  Общество /  Социум  

В Усть-Кинельском проходит региональная стратегическая сессия "Новая жизнь села"

22 августа 2018 17:16
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Всесторонне обсуждаются вопросы повышения эффективности производства в АПК, внедрения цифровых технологий, достижения целевых показателей.
От достижений дня сегодняшнего - к перспективам на годы вперёд. В Усть-Кинельском проходит региональная стратегическая сессия "Новая жизнь села".

Всесторонне обсуждаются вопросы повышения эффективности производства в АПК, внедрения цифровых технологий, достижения целевых показателей. 

Основные стратегические задачи отрасли АПК определены президентом РФ в Послании и Майском Указе. Это:

- Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами.
- Повышение конкурентоспособности отечественной с/х продукции. 
- Создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора АПК.
- Внедрение цифровых технологий в аграрном секторе.
- Поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства,кооперации.
- Социальное, инфраструктурные развитие села.
- Развитие кадрового потенциала.

Стратегические цели развития сельских территорий определяют и сами жители.

Дмитрий Азаров отметил, что в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли во всех районах Самарской области, были получены очень интересные предложения от людей. Теперь предстоит обобщить их и внести в местные стратегии.

"Сейчас мы обобщаем эти предложения и смотрим, как они должны быть отражены в региональной стратегии. - подчеркнул  Дмитрий Азаров - Если мы оторвёмся от земли, мы получим документ, который никакого отношения к жизни иметь не будет. Мне такой пустой документ не нужен".

Принципиально важно научиться видеть возможности, которые сегодня предоставляет федеральное и региональное законодательство, и этими возможностями пользоваться. На практике фермеры часто не знают о действующих программах и механизмах поддержки. Важно информирование, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 




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