В Усть-Кинельском проходит региональная стратегическая сессия "Новая жизнь села"

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Всесторонне обсуждаются вопросы повышения эффективности производства в АПК, внедрения цифровых технологий, достижения целевых показателей.Основные стратегические задачи отрасли АПК определены президентом РФ в Послании и Майском Указе. Это:- Обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности молоком, мясом, овощами.- Повышение конкурентоспособности отечественной с/х продукции.- Создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора АПК.- Внедрение цифровых технологий в аграрном секторе.- Поддержка малого и среднего бизнеса, фермерства,кооперации.- Социальное, инфраструктурные развитие села.- Развитие кадрового потенциала.Стратегические цели развития сельских территорий определяют и сами жители.Дмитрий Азаров отметил, что в ходе муниципальных стратегических сессий, которые прошли во всех районах Самарской области, были получены очень интересные предложения от людей. Теперь предстоит обобщить их и внести в местные стратегии."Сейчас мы обобщаем эти предложения и смотрим, как они должны быть отражены в региональной стратегии. - подчеркнул Дмитрий Азаров - Если мы оторвёмся от земли, мы получим документ, который никакого отношения к жизни иметь не будет. Мне такой пустой документ не нужен".Принципиально важно научиться видеть возможности, которые сегодня предоставляет федеральное и региональное законодательство, и этими возможностями пользоваться. На практике фермеры часто не знают о действующих программах и механизмах поддержки. Важно информирование, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.