В Ульяновске открыли памятник с орфографической ошибкой: «ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях»
22 июня 2018 22:10
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На одном из фрагментов монумента написано: «Ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях» (орфография сохранена). Слово «учавствовали» выковано на табличке с лишней буквой «в».
Памятник с элементом вагона поезда установили на старом вокзале Ульяновска, с которого местные жители уезжали на фронт. Кованую композицию открыл в минувший четверг, 21 июня, лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов, более известный как Хирург. На церемонии он отметил, что скульптура «дополняет эту привокзальную площадь и это место Победой и жертвенностью, олицетворяет борьбу за Россию».
Памятник был заказан ульяновским подразделением «Ночных волков» у кузнечного двора «Корч». Руководитель предприятия Александр Романов пообещал, что в ближайшее время табличку с грамматической ошибкой заменят на новую.
Ошибки на памятниках не являются редкостью. Например, на открытом осенью 2017 года в Москве на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц памятнике оружейнику Михаилу Калашникову обнаружили схему штурмовой винтовки, которая была создана работавшим в нацистской Германии конструктором Хуго Шмайссером. Автор скульптуры Салават Щербаков признал свою ошибку. Впоследствии схему спилили.
Фото: «Ульяновская правда»
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