В Уфе проходят праздничные мероприятия по случаю 100-летия образования Республики Башкортостан
23 марта 2019 18:25
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«Для меня - большая честь быть сегодня здесь в этот знаменательный день", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Меня спросили: "Почему вы сегодня здесь, в Башкортостане?"
Я сказал: «А как может быть иначе, когда наши регионы связывает добрососедская дружба на протяжении многих веков!»
«Да, наши регионы не имеют общих границ, но, объединяя усилия в разных сферах, отраслях жизнедеятельности людей, мы действительно делаем наше сотрудничество безграничным, - отметил Дмитрий Азаров. - Я здесь и потому, что с огромным уважением отношусь к жителям Башкортостана трудолюбивым, всегда гостеприимным людям, среди которых у меня очень много друзей, - сказал Дмитрий Азаров. - Наши регионы связаны десятками тысяч судеб людей, которые вместе создают самые инновационные продукты, вместе растят детей, строят планы на будущее.»
«Желаю процветания и благополучия всем жителям Республики. Когда регион процветает, это создает дополнительный импульс развития всех регионов, которые расположены рядом. С праздником вас! И пусть следующие 100 лет для Башкортостана будут еще успешнее!»,- подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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