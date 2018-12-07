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В Удмуртии сформируют батальон с новейшей переправочной техникой на вооружении

7 декабря 2018 15:45
74
Мурадов отметил, что теперь не нужно будет привлекать со стороны подразделения для преодоления водных преград, это существенно увеличить возможности армии при выполнении поставленных задач.
В Удмуртской Республике до конца года будет сформирован батальон с новейшим понтонным парком ПП-2005 на вооружении. Об этом журналистам сказал командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

- До конца года в Удмуртской Республике будет сформирован понтонно-переправочный батальон, - сказал Рустам Мурадов. – Он будет оснащен новейшим понтонно-мостовым парком ПП-2005 на базе «КамАЗ». Мы уже получаем технику. Такой техники нет ни в одном объединении, есть только в отдельных инженерных соединениях. 

Мурадов отметил, что теперь не нужно будет привлекать со стороны подразделения для преодоления водных преград, это существенно увеличить возможности армии при выполнении поставленных задач.

Комплекс понтонного парк ПП-2005 на базе «КамАЗ-63501» является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Состоит из 32 речных, 4 береговых и 8 моторных звеньев. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях. В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП в состав парка ПП-2005 включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома. Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до 3 метров в секунду и волнением до 3 баллов. Ширина проезжей части составляет почти 14 метров. Время наводки моста – до 1 часа.


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