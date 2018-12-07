В Удмуртии сформируют батальон с новейшей переправочной техникой на вооружении

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- До конца года в Удмуртской Республике будет сформирован понтонно-переправочный батальон, - сказал Рустам Мурадов. – Он будет оснащен новейшим понтонно-мостовым парком ПП-2005 на базе «КамАЗ». Мы уже получаем технику. Такой техники нет ни в одном объединении, есть только в отдельных инженерных соединениях.Мурадов отметил, что теперь не нужно будет привлекать со стороны подразделения для преодоления водных преград, это существенно увеличить возможности армии при выполнении поставленных задач.Комплекс понтонного парк ПП-2005 на базе «КамАЗ-63501» является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Состоит из 32 речных, 4 береговых и 8 моторных звеньев. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях. В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП в состав парка ПП-2005 включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома. Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до 3 метров в секунду и волнением до 3 баллов. Ширина проезжей части составляет почти 14 метров. Время наводки моста – до 1 часа.