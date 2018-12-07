В Удмуртии сформируют батальон с новейшей переправочной техникой на вооружении
7 декабря 2018 15:45
74
- До конца года в Удмуртской Республике будет сформирован понтонно-переправочный батальон, - сказал Рустам Мурадов. – Он будет оснащен новейшим понтонно-мостовым парком ПП-2005 на базе «КамАЗ». Мы уже получаем технику. Такой техники нет ни в одном объединении, есть только в отдельных инженерных соединениях.
Мурадов отметил, что теперь не нужно будет привлекать со стороны подразделения для преодоления водных преград, это существенно увеличить возможности армии при выполнении поставленных задач.
Комплекс понтонного парк ПП-2005 на базе «КамАЗ-63501» является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Состоит из 32 речных, 4 береговых и 8 моторных звеньев. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях. В понтонном парке ПП-2005 реализованы новейшие конструктивные решения. В сравнении с понтонным парком ПМП в состав парка ПП-2005 включены новейшие средства моторизации – моторные звенья, палуба которых оснащена встроенной проезжей частью, а борта – стыковыми устройствами, что позволяет использовать моторные звенья непосредственно в составе моста или парома. Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до 3 метров в секунду и волнением до 3 баллов. Ширина проезжей части составляет почти 14 метров. Время наводки моста – до 1 часа.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 декабря 2018 16:27
Целью фестиваля является выявление и развитие творческих способностей учащихся образовательных учреждений городского округа Самара и Самарской области;... Социум
9
7 декабря 2018 16:18
Модуль «Вместе» предоставляет жителям Самарской области возможность оценить деятельность своей управляющей компании – как в целом, так и по отдельным... Социум
26
7 декабря 2018 16:14
На следующей неделе завершат обустройство ледового городка на набережной. Социум
33
Здравоохранение
7 декабря 2018 11:25
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
131
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
301
5 декабря 2018 13:21
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
246
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
100
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
133
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
191
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2214
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
255
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
327
Образование
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
128
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
405
5 декабря 2018 16:36
Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС. Образование
343
Культура
7 декабря 2018 10:56
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
171
5 декабря 2018 23:47Театр Самарская площадь. Репертуар на январь
Билеты уже в продаже! Культура
488
5 декабря 2018 13:03
Мероприятие второй год подряд проводится областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии. Культура
210
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
74
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
374
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
643
Видео
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
576
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
357
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
447
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
754
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
659
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1091
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1010
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
918
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1323
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1717
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1765
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2963
Мероприятия