В УФСИН Самарской области торжественно отметили День Государственного флага РФ
22 августа 2017 17:00
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С теплыми словами к собравшимся обратился заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Артур Маливанчук. Он отметил, что более трех столетий российский флаг является одним из главных атрибутов государства, занимая почетное место в жизни россиян и государственной жизни всей страны. Флаг обладает силой, которая сплачивает народ. Пожелал всего того, что содержится в значении флага: благородства, честности, смелости и великодушия.
Далее состоялось награждение почетными грамотами, нагрудным знаком и медалями.
После чего участники мероприятия просмотрели документальный фильм об истории российского триколора.
В завершении торжества артисты художественной самодеятельности исполнили несколько музыкальных композиций, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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