В УФСИН Самарской области торжественно отметили День Государственного флага РФ

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С теплыми словами к собравшимся обратился заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы. Он отметил, что более трех столетий российский флаг является одним из главных атрибутов государства, занимая почетное место в жизни россиян и государственной жизни всей страны. Флаг обладает силой, которая сплачивает народ. Пожелал всего того, что содержится в значении флага: благородства, честности, смелости и великодушия.Далее состоялось награждение почетными грамотами, нагрудным знаком и медалями.После чего участники мероприятия просмотрели документальный фильм об истории российского триколора.В завершении торжества артисты художественной самодеятельности исполнили несколько музыкальных композиций, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области