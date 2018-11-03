В Твери торжественно открылась XII Ассамблея Русского мира

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— Для меня огромная честь и удовольствие стоять на этой сцене и приветствовать весь огромный русский мир, представленный здесь людьми из почти 70 стран, проделавшими огромный путь, чтобы приехать сюда, в этот замечательный город, хранящий славные исторические и культурные традиции, — сказал глава правления фонда "Русский мир", председатель Комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.Он подчеркнул, что последний год был сложным для русского мира. По его словам, это связано в том числе с ситуацией на Украине и сложными отношениями РФ и Великобритании.— В последний год мы видели колоссальные усилия, направленные на то, чтобы раздробить, ослабить и, по возможности, уничтожить русский мир, убить русскую душу, — отметил Никонов.По его словам, сила русской культуры, русского мира заключается в её всемирности.— Это и есть главная тема сегодняшней ассамблеи. Я уверен, что ни сломить, ни запугать русский мир никому не удастся и никогда не удавалось в прошлом. И благодаря именно его всемирности, которая так хорошо заметна здесь сегодня в этом зале, — резюмировал он.Свои приветствия членам и гостям ассамблеи направили президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие. Все они отметили важность форума и пожелали участникам ассамблеи плодотворной работы.Фото: соцсети