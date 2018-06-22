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В Туле на 96-м году жизни умер Иван Леонов — ветеран ВОВ, единственный боевой летчик, воевавший в небе с ампутированной рукой

22 июня 2018 21:19
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Он с протезом пилотировал самолет По-2, и совершил 60 боевых вылетов.
В Туле на 96-м году жизни умер ​Иван Леонов — ветеран Великой отечественной войны, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный боевой летчик, воевавший в небе с ампутированной рукой, передает РБК. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области.

Губернатор области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Леонова.

Леонов родился 1 февраля 1923 года. Он служил в Красной армии с апреля 1941 года. Участвовал в боях под Москвой. В июле 1943 года был ранен, в результате чего потерял левую руку. После выздоровления он с протезом пилотировал самолет По-2. Леонов совершил 60 боевых вылетов. В 1944 году во время полета получил ранение в ногу. После выздоровления стал служить в штабе. В апреле 1946 года уволен в отставку в звании старшего лейтенанта.

Леонов является обладателем трех орденов ​Боевого Красного Знамени, Отечественной войны. Он был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими.


Фото: сайт правительства Тульской области / tularegion.ru




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