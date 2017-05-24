В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2103 за 3,5 миллиона рублей

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Машина ярко-зеленого цвета не требует ремонта и представляет собой музейный экспонат из частной коллекции. Утверждается, что «тройка» в течение 38 лет хранилась в специальном помещении при постоянной температуре 18 градусов тепла. В настоящее время автомобиль находится в Тольятти.Седан ВАЗ-2103, созданный на базе первой модели Волжского автозавода, выпускался в Тольятти с 1972 до 1984 года. В начале восьмидесятых годов автомобиль стоил 7500 рублей.Фото Auto.ru