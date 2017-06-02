Я нашел ошибку
Главные новости: 
Под действие закона о «группах смерти» попадут 7 тысяч пабликов «ВКонтакте»
Под действие закона о «группах смерти» попадут 7 тысяч пабликов «ВКонтакте»
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
В Самаре порвало трубу диаметром 700 мм на улице Урицкого
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
В Ставропольском районе молодые люди вымогали полмиллиона рублей
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
В Самарской области у браконьеров изъяли более 2 500 метров рыболовных сетей
сегодня  Пятница, 2 июня, 13:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/06:
USD 56.54
-0.15
EUR 63.53
0.12
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»

2 июня 2017 12:21
47
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
Акцию о безопасной среде на дорогах провели сотрудники полиции совместно с общественниками.

Сотрудники полиции  совместно с представителями Общественного совета и   социальными партнерами: фондом «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО», Общественным Советом женщин и Департаментом образования администрации г.о. Тольятти, дали старт новому  социально-значимому проекту.

В рамках проекта на территории Тольятти  проводится работа по совершенствованию безопасной среды на дорогах и внутриквартальных проездах с целью снижения детского травматизма, особенно в темное время суток. Это особенно актуально в период летних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени и они чаще  становятся участниками дорожного движения.

Проект стартовал в школе-интернате. Руководитель Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Фокин напомнил учащимся о соблюдении правил дорожного движения и вручил каждому световозвращающий значок.

Маленькое цветное сердечко, симпатичный медвежонок и веселый смешарик смогут стать не просто модным аксессуаром на рюкзаке, но и своим  ярким светом предупредить водителей о приближении ребенка.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июня 2017  12:36
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
Минобрнауки сократило финансирование ремонта общежитий на 18,2%
Российский студенческий союз обратился к Президенту России. Социум
23
2 июня 2017  12:21
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»
Акцию о безопасной среде на дорогах провели сотрудники полиции совместно с общественниками. Социум
46
2 июня 2017  11:49
В Самаре состоится Фестиваль красок Холи
В Самаре состоится Фестиваль красок Холи
Мероприятие пройдет в течение двух дней, 3-4 июня. Социум
66
Весь список

Здравоохранение
1 июня 2017  21:26
Курильщикам было предложено пройти спирометрию и узнать степень задымленности своих легких.
Специалисты Самарского центра медпрофилактики обследовали курильщиков
Курильщикам было предложено пройти спирометрию и узнать степень задымленности своих легких.  Здравоохранение
147
1 июня 2017  11:53
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
Состоялась праздничная конференция. Здравоохранение
175
31 мая 2017  13:45
Тренажер ранней вертикализациипредставили сегодня на поволжском форуме «Медицина. Фармация» в Самаре
Тренажер ранней вертикализациипредставили сегодня на поволжском форуме «Медицина. Фармация» в Самаре
Разработка СамГМУ не имеет аналогов Здравоохранение
394
Весь список

Туризм
2 июня 2017  11:08
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
«Жигулевские выходные» прошли экспертный отбор
Эксперты комитета по импортозамещению Министерства культуры Российской Федерации одобрили маршрут по Самарской области. Туризм
87
31 мая 2017  11:09
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми
Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Туризм
399
23 мая 2017  16:43
Международный Российский Туристический Форум
Международный Российский Туристический Форум
 Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
72
Весь список
Образование
2 июня 2017  09:59
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
В Самарской области с ЕГЭ по математике за использование шпаргалки был удален всего один выпускник
Следующий экзамен пройдет в пятницу, 2 июня. Образование
110
2 июня 2017  00:54
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.
В России появился первый кандидат теологических наук. Протоиерей Павел Ходзинский защитил диссертацию по теологии
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году.  Образование
136
31 мая 2017  11:34
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
9155 самарских выпускников сегодня пишут ЕГЭ по базовой математике
Результаты ребята получат не позднее 14 июня. Образование
198
Весь список

Культура
1 июня 2017  14:00
Юных самарцев приглашают посетить «Библиодворики»
Юных самарцев приглашают посетить «Библиодворики»
Каждую среду на этих площадках ребята смогут познакомиться с новинками детской литературы. Культура
213
31 мая 2017  20:59
Участие в смотре-конкурсе принимают народные детские и молодёжные художественные коллективы и исполнители-солисты. В программе cмотра-конкурса прозвучат духовные стихи и песнопения.
В Тольятти пройдет Всероссийский смотр-конкурс духовных стихов, песнопений и обрядов «Живая старина. Китеж-град»
Участие в смотре-конкурсе принимают народные детские и молодёжные художественные коллективы и исполнители-солисты. В программе cмотра-конкурса прозвучат... Культура
159
31 мая 2017  15:03
На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский дворец и многое другое.
В Доме журналиста открывается выставка самарской художницы Ольги Абраменковой «Крымский вояж — холст, этюдник, саквояж»
На картинах запечатлены живописные крымские пейзажи, виды с веранды Дома творчества им. К. Коровина, уникальные уголки дачи Чехова в Гурзуфе, Массандровский... Культура
161
Весь список
Мода
19 мая 2017  17:18
Кроссовки в Санкт-Петербурге
Кроссовки в Санкт-Петербурге
 В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия.   Мода
123
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
245
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
552
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
335
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1261
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
750
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1469
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1555
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1757
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1588
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1251
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
823
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1143
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2421
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3420
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится Фестиваль красок Холи
Фестиваль набережных ВолгаФест в Самаре: программа
Областной турнир «Лето с футбольным мячом» открывается в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

1127

В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

1120

В Самаре ветром свалило дерево прямо на 59-летнего мужчину

498
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3729

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3261

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3109
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Салахов Дамир Абдрахманович

Куницын Дмитрий Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда