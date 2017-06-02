В Тольятти выпустили на дороги добрых «Светлячков»

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Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета и социальными партнерами: фондом «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО», Общественным Советом женщин и Департаментом образования администрации г.о. Тольятти, дали старт новому социально-значимому проекту.В рамках проекта на территории Тольятти проводится работа по совершенствованию безопасной среды на дорогах и внутриквартальных проездах с целью снижения детского травматизма, особенно в темное время суток. Это особенно актуально в период летних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени и они чаще становятся участниками дорожного движения.Проект стартовал в школе-интернате. Руководитель Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Фокин напомнил учащимся о соблюдении правил дорожного движения и вручил каждому световозвращающий значок.Маленькое цветное сердечко, симпатичный медвежонок и веселый смешарик смогут стать не просто модным аксессуаром на рюкзаке, но и своим ярким светом предупредить водителей о приближении ребенка.