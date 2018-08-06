В Тольятти вручат памятные знаки медицинским работникам за участие в проведении футбольного чемпионата

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7 августа в 14.00 в Тольяттинской городской клинической больнице №2 им.В.В. Баныкина (Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 8, конференц-зал) состоится награждение сотрудников лечебных учреждений Тольятти и районов губернии памятными знаками – медалями «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре» и памятными значками.



Среди награждаемых – члены медицинской команды, работавшие на объектах чемпионата мира, сотрудники городской станции скорой помощи, стационаров больниц, которые принимали участие в организации медицинской помощи спортсменам и болельщикам чемпионата мира по футболу, передает пресс-служба облправительства.