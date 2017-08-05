В Тольятти военнослужащие Росгвардии приняли присягу

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В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, расположенном в г. Тольятти военнослужащие приняли присягу. К военной присяге были приведены 158 военнослужащих по призыву.Практически ко всем молодым людям приехали родители и близкие родственники, чтобы поддержать своих защитников Отечества в этот праздничный и памятный для них день. Несмотря на еще непродолжительный срок службы, молодые бойцы продемонстрировали слаженность и строевую выучку, громко и четко произнося слова военной присяги.С напутственными словами выступили представители религиозных конфессий города Тольятти иерей Антоний и имам Ильшат, которые благословили военнослужащих на добросовестную и честную службу.В общей сложности за период с мая по июль 2017 года Центром было подготовлено более 350 военнослужащих по призыву, которые получили первоначальные военные знания и навыки. Все они направлены в воинские части Приволжского округа, где им предстоит выполнять ответственные и важные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.