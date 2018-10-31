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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти ведут розыск подозреваемого в убийстве

31 октября 2018 19:14
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В одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.
29 октября, примерно в 19 часов в одной из квартир дома по улице Тополиной в Тольятти, обнаружено тело мужчины, 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти.

По данном факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным даны, к преступлению может быть причастен житель города Тольятти - Девляшов Антон Эдуардович, 05.02.1988 года рождения.

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, телосложение среднее. На левой кисти и ногах – татуировки различной тематики.

Следственное управление обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого сообщить по телефонам: 8-9270-225-300, 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-02, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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