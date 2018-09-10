В Тольятти в рамках областного конкурса выберут лучшего водителя автобуса

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Конкурс проводится министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с Самарской областной организациейОбщероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.Цель конкурса – совершенствование профессионального мастерства, повышение авторитета профессии водителя, создание дополнительных стимулов к повышению квалификации и закреплению водителей на предприятиях.Конкурс пройдет в два этапа:12 сентября – экзамен на знание правил дорожного движения, который будет проводиться на базе Автошколы ЧПОУ «Региональная организация системы транспортного образования – Тольятти»;14 сентября – соревнования среди участников Конкурса по скоростному маневрированию, которые пройдут на площади Речного вокзала города Тольятти.Начало соревнований в 10.00 часов.В Конкурсе планируют принять участие 9 команд (24 участника) от городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный и Кинель.Участники конкурса будут соревноваться в скоростном маневрировании на автобусах ЛИАЗ, МАЗ, ПАЗ, Газель Next и Хендай Каунти.Победители областного конкурса примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, на которых представители от Самарской области регулярно занимают призовые места, передает пресс-служба облправительства.