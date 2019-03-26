В Тольятти увековечили память командира отряда, уничтожившего более 1 тысячи фашистов
26 марта 2019 17:17
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Увековечение памяти прошло в рамках празднования 75-летия отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа на территории воинской части. В нем приняли участие близкие родственники героев, председатель комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов, представители Генерального штаба РФ, Центрального военного округа и правительства Самаркой области, ветераны Вооружённых сил и спецназа, общественные деятели, юнармейцы, а также военнослужащие спецназа и их семьи.
В воинской части также состоялись митинг на плацу, вручение медалей "За отвагу", "Медаль Суворова", "За ратную доблесть", "100 лет военной разведке", "За службу в спецназе", вручение субсидий на приобретение жилья, показательные выступления по рукопашному бою и тактико-специальной подготовке с применением бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун», дефиле военного оркестра, коллективное исполнение военнослужащими гимна бригады, показ современного и раритетного вооружения и военной техники спецназа.
В 16 часов в тольяттинском культурном центре "Автоград" для военнослужащих бригады, а также гостей юбилея даст концерт легендарный ансамбль имени Александрова, который приехал в Самарскую область в полном составе.
***
В январе 1945 года гвардии майор Дикун со своим отрядом совершил стремительный, двухсоткилометровый рейд в тыл противника на территории Германии, разведчики сеяли панику среди войск противника, нарушали его коммуникации. Внезапным ударом захватили город Накель (Накло), в упорном бою удержали плацдарм на западном берегу реки Натце и мосты через нее до подхода главных сил. После с ходу был захвачен город Мротшен (Мроча, Польша), где были освобождены более 200 узников концлагеря. 26 января разведчики смогли соединиться с наступающими частями. За семь дней боев его отряд уничтожил более 1 тысячи фашистов и много вражеской техники.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками майору Дикуну присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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