В Тольятти трасса М5 на Жигулевском море теперь свободна, пробок нет

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С 10 мая по 30 ноября большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок с 943-го по 972-ой км трассы М-5 лишь с 22:00 вечера до 7:00 часов утра.Тольяттинцы не могут нарадоваться, что эта очень большая проблема хоть и не навсегда, но исчезла.Фото TLTgorod