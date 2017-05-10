В Тольятти трасса М5 на Жигулевском море теперь свободна, пробок нет
10 мая 2017 21:38
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С 10 мая по 30 ноября большегрузы с общей массой свыше 3,5 тонн смогут проезжать участок с 943-го по 972-ой км трассы М-5 лишь с 22:00 вечера до 7:00 часов утра.
Тольяттинцы не могут нарадоваться, что эта очень большая проблема хоть и не навсегда, но исчезла.
Фото TLTgorod
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