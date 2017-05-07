В Тольятти сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия для пенсионеров и юных горожан

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Так, в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, автоинспекторы провели тематическую квест-игру при содействии студентов тольяттинских вузов. Игра состояла из 4 этапов, в ходе которых пенсионеры и представители молодого поколения смогли проявить свои творческие способности, знания Правил дорожного движения и дорожных знаков, а также навыки фигурного вождения на мини-автомобиле. Каждый участник получил большое удовольствие от игры, а кроме этого - поощрительные призы и световозвращающие элементы.Не остались без подарков и юные участники дорожного движения – воспитанники детского дома «Созвездие», которых сотрудники ГИБДД посетили в этот же день. Совместно с представителями общественного социального проекта «Дорогудетям.РФ» инспекторы провели с ребятами занимательный урок на знание ПДД и напомнили о необходимости соблюдения дорожной дисциплины. Представители общественности, в свою очередь, рассказали о необходимости применения световозвращающих элементов и правилах их крепления, вручив световозвращатель каждому ребенку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.