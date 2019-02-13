В Тольятти сотрудники ГИБДД помогли роженице своевременно добраться до роддома

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Мужчина попросил сотрудника полиции о помощи: в машине находилась его беременная дочь, у которой начались роды. Автолюбитель, из-за сложных погодных условий и плотного автомобильного трафика на дороге, боялся не успеть довезти женщину до роддома.Подполковник полиции предложил роженице пересесть в патрульный автомобиль. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, он отвез женщину до приемного покоя родильного отделения и передал врачам. Ей была оказана необходимая помощь и спустя 5 часов после прибытия в больницу женщина родила сына.На торжественной выписке Андрей Капунов поздравил молодую семью с пополнением и подарил счастливым родителям цветы и памятный подарок.Родители новорожденного поблагодарили руководство ГУ МВД России по Самарской области за своевременную помощь, оказанную сотрудником полиции. Молодой отец попросил поощрить полицейского за проявленную заботу и внимание к близким для него людям, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области