В Тольятти состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»
15 мая 2017 13:38
108
20 мая в Тольятти пройдут традиционные всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Ожидается, что на старт выйдут более 1000 участников.
«Российский Азимут» - это масштабное соревнование по спортивному ориентированию, которое проходит в различных регионах страны с 2006 года. В различных субъектах РФ на трассы выходят тысячи любителей спортивного ориентирования.
В Самарской области «Российский Азимут» пройдет в Тольятти на территории муниципального лыжного комплекса (ул. Маршала Жукова, д.49). Зачет будет вестись по 8 возрастным категориям (от 12 лет и старше). По условиям соревнований каждый участник должен отыскать
расположенные на местности контрольные пункты и отметить их электронным чипом. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку в электронном виде http://orgeo.ru/event/4494 не позднее 19 мая. Председатель комиссии по допуску – Татьяна Павловна Турова, телефон: (8482) 57-00- 53.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 18:09
В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья. Социум
9
15 мая 2017 17:56
В мероприятии примут участие около 3000 выпускников. Социум
64
15 мая 2017 17:46
Проект КВН направлен на развитие творческой деятельности, притяжения интереса широких слоев студенчества учебных заведений, молодежных организаций в области... Социум
65
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
117
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
100
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
120
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
157
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
321
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
289
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
288
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
296
Культура
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
114
12 мая 2017 14:06
Как показывает практика, приобретение детской коляски связано с длительными походами по магазинам, а также немалыми финансовыми расходами. Культура
59
12 мая 2017 11:53
Тема его работ – термостойкость конструк-ций, пожароустойчивость зданий и сооружений, защита окружающей среды. Культура
149
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
343
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
219
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1107
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1275
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1472
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2769
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1655
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1462
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1094
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2237
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия