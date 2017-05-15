В Тольятти состоятся всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

108

20 мая в Тольятти пройдут традиционные всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Ожидается, что на старт выйдут более 1000 участников.«Российский Азимут» - это масштабное соревнование по спортивному ориентированию, которое проходит в различных регионах страны с 2006 года. В различных субъектах РФ на трассы выходят тысячи любителей спортивного ориентирования.В Самарской области «Российский Азимут» пройдет в Тольятти на территории муниципального лыжного комплекса (ул. Маршала Жукова, д.49). Зачет будет вестись по 8 возрастным категориям (от 12 лет и старше). По условиям соревнований каждый участник должен отыскатьрасположенные на местности контрольные пункты и отметить их электронным чипом. Участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России.Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку в электронном виде http://orgeo.ru/event/4494 не позднее 19 мая. Председатель комиссии по допуску – Татьяна Павловна Турова, телефон: (8482) 57-00- 53.