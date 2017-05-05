В Тольятти состоялась пожарно-спасательная эстафета

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5 мая, в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года гражданской обороны, в средней школе Тольяттинской академии управления состоялась пожарно-спасательная эстафета.Целью данного мероприятия было воспитание патриотизма у подрастающего поколения, изучение основ гражданской обороны, развитие навыков спасательного дела, популяризация пожарно-прикладного спорта, доведения информации до учащихся критериев и порядка отбора кандидатов на обучение в вузы МЧС.Занятия состояли из теоретического и практического блоков. В теоретической части ребятам рассказали о том, что представляет собой гражданская оборона, каковы ее задачи и роль в современном динамичном мире, как велико было значение гражданской обороны в годы Великой Отечественной войны для спасения мирного населения и оборонных предприятий.Практическая часть - комплекс нормативов в рамках пожарно-спасательной эстафеты.Мероприятие состоялось при участии и методическом руководстве сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский капитана внутренней службы Неверовой Н.А. и старшего лейтенанта внутренней службы Миронова Д.Ю.В ходе состязаний ребятам рассказали о правилах охраны труда при проведении спортивных массовых мероприятий, а также напомнили правила пожарной безопасности, которые необходимо знать, помнить и соблюдать в учебной, спортивной деятельности, и в быту, сообщает облМЧС.