В Тольятти состоится фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица»

152

Основная цель фестиваля – реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями средствами искусства и культуры,формирование позитивного образа жизни, привлечение внимания общественности и различных социальных институтов к сферехудожественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.В Тольятти этот Фестиваль традиционно проходит в 2 этапа. На 1 этапе, в отборочном туре выбираются лауреаты – дети-инвалиды, в возрасте до 18 лет в различных номинациях:-​ вокал-​ художественное чтение-​ танец-​ музицирование-​ прикладное творчествоВ этом году в мероприятии подали заявки на участие почти 300 детей с ограниченными возможностями здоровья. Тридцать лучших номеров фестиваля зрители увидят на гала-концерте лауреатов. По итогам фестиваля ребятам вручат памятные призы и дипломы участников. В фойе перед началом мероприятия можно будет ознакомиться с выставкой, сообщает пресс-служба облправительства.