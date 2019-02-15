В Тольятти состоится ежегодный Зимний фестиваль активного отдыха для всей семьи «Жигулёвское море-019»

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Пёстрые паруса в небе на Волгой, задорные состязания на берегу, научные эксперименты, творческие конкурсы, дог-шоу, концерт и много подарков – всё это жители и гости Самарской области смогут увидеть и попробовать 24 февраля на ежегодном Зимнем фестивале активного отдыха для всей семьи «Жигулёвское море-019». Традиционно он пройдет на набережной шестого квартала Тольятти.Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «АВТОВАЗ» и компания SKY COOL.Фестиваль объединит в себе два направления: спорт и семейный отдых! В рамках спортивной части пройдут сразу три крупных события: для профессиональных кайтеров – этап Кубка мира по сноукайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019 и легендарный Марафон «Жигулёвское море-019», для кайтеров-любителей – традиционные региональные фан-заезды и детские гонки для будущих чемпионов.Участники именно этих соревнований раскрасят волжское небо сотней ярких парусов! Ровно в 11:00 состоится массовый старт. И это то самое зрелище, которое хотя бы раз в жизни стоит увидеть! Тот случай, о котором говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!А пока кайтеры укатывают Волгу до гладкого льда, на берегу будет разворачиваться веселье на любой вкус и возраст. Вдоль всей набережной будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок. В программе зимние народные забавы: Чемпионат галактики по метлоболу, Кубок вселенной по метанию валенка, Образцовое катание с горок и многое другое! Конечно же, будут мастер-классы по сноукайтингу!Впервые на фестивале выступит «ВолгаДогСпорт»: собаки-спортсмены покажут шоу, поиграют со зрителями, с их участием состоится розыгрыш призов. В течение всего дня можно будет прокатиться на собачьей упряжке вместе с хасками из Нового Буяна, приготовить крио-мороженное с Like Show, рискнуть на экстремальных горках от велошколы «Маленькие звезды» и поиграть на других площадках. К вашим услугам тиры, фотозоны. Гостей ждёт большой фестивальный концерт: песни, танцы, шоу-номера и розыгрыши с ценными призами, передает пресс-служба облправительства.