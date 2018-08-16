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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти сократили траты на дороги, но добавили на образование и культуру

16 августа 2018 22:04
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии 2018 года в Тольятти существенно сократились расходы на дорожное хозяйство.
По итогам первого полугодия 2018 года бюджет Тольятти направили на развитие образования и культуры. Такие данные опубликованы в отчете об исполнении городского бюджета, опубликованном 8 августа 2018 года, передает "Самарское обозрение".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии 2018 года в Тольятти существенно сократились расходы на дорожное хозяйство — с 713,6 млн рублей до 466,1 млн рублей. Наполовину сократилось финансирование программы модернизации и развития автодорог Тольятти — с 422,9 млн рублей, потраченных с января по июнь 2017 года, до 212,4 млн рублей в первом полугодии 2018 года.

В то же время возросли расходы на другие виды деятельности. Так, увеличился объем вливаний в начальное, среднее и дополнительное образование с 3,22 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. А вот расходы на высшее образование в первом полугодии 2018 года сократили в два раза по сравнению с 2017 годом — с 33,61 млн рублей до 14,44 млн рублей.

Возросли субсидии театрам, библиотекам и музеям, причем как муниципальным, так и автономным. По итогам первого полугодия 2018 года в Тольятти на культуру и кинематографию потратили 235,13 млн рублей в противовес 176,78 млн рублей в первом полугодии 2017 года. В результате такого перераспределения общий бюджет города изменился не сильно — в первом полугодии 2017 года он составил 5,68 млрд рублей, в 2018 — 5,9 млрд рублей. 
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