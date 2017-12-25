В Тольятти росгвардейцы устроили для ребят подшефного детского дома «Ласточка» театрализованное представление

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Правоохранители устроили для детей театрализованное представление, на котором вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами ребята пели песни, водили хороводы вокруг ёлки и играли в игры.Начальник отдела вневедомственной охраны подполковник Дмитрий Брагин поздравил детей с наступающим новым годом, пожелал им успехов в учебе и исполнения самых заветных желаний. «Спасибо воспитателям за искреннюю любовь и заботу к детям, которые по разным причинам обделены родительскими лаской и теплом. Нам очень хотелось подарить детям праздник, чтобы это незабываемое событие осталось в их сердцах, как новогодняя сказка. И помните, мы всегда рядом», - отметил офицер Росгвардии.Сотрудники Росгвардии подарили воспитанникам детского дома "Ласточка" развивающие игры и сладкие подарки, после чего состоялось праздничное чаепитие, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области