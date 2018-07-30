В Тольятти разыскивают молодого человека, который открыто похитил деньги у сотрудника микрофинансовой компании

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Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20-30 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см. Был одет: оранжевый дождевик до колен с капюшоном, на груди слева буква «Я» с сердцем белого цвета, синие джинсы, красные кроссовки, медицинская маска на лице, черный рюкзак.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 8(8482) 30-37-02, 8(8482)93-46-02, 89171217216 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области