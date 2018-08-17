В Тольятти проводится сессия, посвященная стратегии развития города до 2030 года
17 августа 2018 17:22
135
В обсуждении будущего второго по величине города губернии принимают участие глава региона Дмитрий Азаров, федеральные и региональные эксперты, представители областного правительства и администрации Тольятти, руководители промышленных предприятий, представители научно-образовательных учреждений и некоммерческих организаций, активные общественники и неравнодушные горожане.
Муниципальные стратегические сессии, начиная с весны этого года, проводятся по всем муниципальным образованиям губернии. "До конца третьего квартала долгосрочные стратегии социально-экономического развития должны быть", — подчеркнул, открывая встречу, глава региона.
Параллельно проводятся и региональные сессии, где подробно рассматривают те предложения, которые вносят жители Самарской области. "Мы сейчас находимся на этапе сборки всех предложений, в процессе формирования общего видения развития нашего региона", — заявил руководитель области и добавил, что Тольятти сейчас выходит на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития.
"Тольятти — это город, который определяет социально-экономическое развитие региона в целом", — уверен Дмитрий Азаров.
Главная задача стратегических сессий — определить вектор развития и точки роста города, выяснить, какая требуется помощь регионального правительства для обеспечения опережающего роста не только Тольятти, но и Самарского региона, Российской Федерации в целом, ведь наш регион вносит огромный вклад в экономику всей страны.
"Именно здесь, на нашей Самарской земле, те амбициозные задачи, которые поставил президент Российской Федерации, должны приземляться. Мы должны видеть, как их претворять в жизнь, за счет чего мы будем достигать тех показателей, которые на сегодняшний день будут являться показателями результативности нашей работы. Не только управленческой команды региона и муниципалитета, но и управленческой команды в широком смысле этого слова", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
По мнению главы региона, именно совместная работа должна создавать определенную экосистему роста производительности труда, внедрения инноваций, самых современных технологий, которые и определяют опережающий рост экономики.
"Наш регион, как и в предыдущие годы, может занять свое место в пятерке лидеров в стране. Такая цель у нас с вами есть", — подчеркнул руководитель области.
Тольятти, отмечает Дмитрий Азаров, как на региональном, так и на федеральном уровне, даны беспрецедентные преференции. "Мы должны научиться использовать эти открывшиеся возможности. Создать условия для реализации потенциала каждого жителя Тольятти, города, где формируется новая экономика региона", — заявил Дмитрий Азаров.
Предварительный проект стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года представили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Они вынесли на обсуждение документ, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших от участников предваряющих стратегических сессий, прошедшей в Тольятти в июле.
Глава Тольятти Сергей Анташев, в свою очередь, рассказал о тех направлениях, которые учитывались при разработке стратегии. Среди приоритетов — экологическая безопасность, развитие инфраструктурных проектов, социальная сфера и человеческий потенциал, промышленность и предпринимательство, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации.
Дмитрий Азаров во время обсуждения предложил разработчикам стратегии и властям Тольятти конкретизировать шаги по достижению тех результатов, которые закладываются в программу. В частности, глава региона обратил внимание Сергея Анташева, что в представленном документе пока нет детально проработанных векторов развития муниципалитета.
"Сохранять и наращивать, как это представлено в документе, это хорошо. Но, к примеру, благоустройство, как бы я ни любил эту тему, не может быть приоритетом развития города", — сказал глава региона.
В целом Дмитрий Азаров порекомендовал при выработке стратегии уходить от сложных терминов и излагать идеи так, как они были высказаны людьми. Это сделает документ живым и рабочим.
В качестве примера он привел слова разработчиков о том, что в итоговом документе есть "матрица пересечения" стратегических направлений. Дмитрий Азаров обратил внимание, что подобные термины непонятны людям. "Они хотят понимать, где сильные и слабые стороны, какие риски. Как мы будем людей вовлекать в эту работу, если будем им про матрицу пересечения рассказывать? — поинтересовался Дмитрий Азаров у разработчиков. - Вас пригласили, чтобы вы помогли разобраться, а у вас и сильные, и слабые стороны, и угрозы — все в кучу!"
Участники сессии отметили: одна из главных задач стратегии "Тольятти -2030" — преодоление негативных тенденций последний лет. В частности, речь здесь идёт об отрицательном сальдо миграции и преодолении зависимости города от одного предприятия. Решить эти проблемы позволит создание новых высокотехнологичных производств, в том числе и на базе технопарка "Жигулевская долина", реализация крупных инфраструктурных проектов (в частности, строительство моста через Волгу в районе села Климовка и организация скоростного железнодорожного сообщения Самара-Тольятти). Необходимо развивать сильные стороны Автограда — огромный промышленный потенциал и выгодное географическое положение.
Со своими предложениями выступили также представители отраслевых министерств областного правительства. К примеру, врио министра промышленности и технологий Николай Брусникин обратил внимание, что в стратегии практически не нашел отражение такой важный элемент экономики крупного промышленного центра как экспорт продукции, произведенной в Тольятти.
После пленарного заседания работа над стратегией продолжилась в ходе обсуждений по направлениям: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 августа 2018 20:29
На счету воспитанников учреждения - победы в престижных мировых турнирах. Социум
30
17 августа 2018 20:04
После ее запуска штатная численность сотрудников увеличится на 298 человек и превысит тысячу. Социум
77
17 августа 2018 17:22
В обсуждении будущего второго по величине города губернии принимает участие глава региона Дмитрий Азаров. Социум
134
Здравоохранение
17 августа 2018 14:17
Прием детского населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
112
15 августа 2018 16:02
Единый брендбук родился в процессе обсуждения и коллективного творчества в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Здравоохранение
515
14 августа 2018 12:49
Подробно будут рассмотрены ключевые аспекты скандинавской ходьбы. Здравоохранение
167
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
577
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
853
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
468
Туризм
14 августа 2018 13:26
Выплаты туристам пока не производятся. Туризм
237
10 августа 2018 11:34
Он проходит с 9 по 12 августа в районе Мастрюковских озер. Туризм
308
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
424
Образование
16 августа 2018 21:09
Такие технологии применялись в течение последних семи лет, сейчас же речь идёт о полном переходе. Образование
335
16 августа 2018 16:25
В завершение пленарного заседания областной педагогической конференции Александр Нефёдов вручил работникам образования, достигшим больших результатов в... Образование
308
16 августа 2018 13:59
В 2018 году в проекте были задействованы 12 летних оздоровительных лагерей. Образование
193
Культура
17 августа 2018 12:43
Кроме стадиона на стене изобразили самые узнаваемые места в городе. Культура
133
17 августа 2018 12:25
Фестиваль посетит 10 муниципальных образований региона. Культура
190
17 августа 2018 11:29
Будут определены самые быстрые чтецы области в четырех возрастных категориях. Культура
166
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
65
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1041
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1271
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
516
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1062
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
816
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1440
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1228
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1253
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
618
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
440
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1818
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1823
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3449
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2591
Мероприятия