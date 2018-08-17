В Тольятти проводится сессия, посвященная стратегии развития города до 2030 года

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В обсуждении будущего второго по величине города губернии принимают участие глава региона Дмитрий Азаров, федеральные и региональные эксперты, представители областного правительства и администрации Тольятти, руководители промышленных предприятий, представители научно-образовательных учреждений и некоммерческих организаций, активные общественники и неравнодушные горожане.Муниципальные стратегические сессии, начиная с весны этого года, проводятся по всем муниципальным образованиям губернии. "До конца третьего квартала долгосрочные стратегии социально-экономического развития должны быть", — подчеркнул, открывая встречу, глава региона.Параллельно проводятся и региональные сессии, где подробно рассматривают те предложения, которые вносят жители Самарской области. "Мы сейчас находимся на этапе сборки всех предложений, в процессе формирования общего видения развития нашего региона", — заявил руководитель области и добавил, что Тольятти сейчас выходит на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития."Тольятти — это город, который определяет социально-экономическое развитие региона в целом", — уверен Дмитрий Азаров.Главная задача стратегических сессий — определить вектор развития и точки роста города, выяснить, какая требуется помощь регионального правительства для обеспечения опережающего роста не только Тольятти, но и Самарского региона, Российской Федерации в целом, ведь наш регион вносит огромный вклад в экономику всей страны."Именно здесь, на нашей Самарской земле, те амбициозные задачи, которые поставил президент Российской Федерации, должны приземляться. Мы должны видеть, как их претворять в жизнь, за счет чего мы будем достигать тех показателей, которые на сегодняшний день будут являться показателями результативности нашей работы. Не только управленческой команды региона и муниципалитета, но и управленческой команды в широком смысле этого слова", — подчеркнул Дмитрий Азаров.По мнению главы региона, именно совместная работа должна создавать определенную экосистему роста производительности труда, внедрения инноваций, самых современных технологий, которые и определяют опережающий рост экономики."Наш регион, как и в предыдущие годы, может занять свое место в пятерке лидеров в стране. Такая цель у нас с вами есть", — подчеркнул руководитель области.Тольятти, отмечает Дмитрий Азаров, как на региональном, так и на федеральном уровне, даны беспрецедентные преференции. "Мы должны научиться использовать эти открывшиеся возможности. Создать условия для реализации потенциала каждого жителя Тольятти, города, где формируется новая экономика региона", — заявил Дмитрий Азаров.Предварительный проект стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года представили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Они вынесли на обсуждение документ, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших от участников предваряющих стратегических сессий, прошедшей в Тольятти в июле.Глава Тольятти Сергей Анташев, в свою очередь, рассказал о тех направлениях, которые учитывались при разработке стратегии. Среди приоритетов — экологическая безопасность, развитие инфраструктурных проектов, социальная сфера и человеческий потенциал, промышленность и предпринимательство, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации.Дмитрий Азаров во время обсуждения предложил разработчикам стратегии и властям Тольятти конкретизировать шаги по достижению тех результатов, которые закладываются в программу. В частности, глава региона обратил внимание Сергея Анташева, что в представленном документе пока нет детально проработанных векторов развития муниципалитета."Сохранять и наращивать, как это представлено в документе, это хорошо. Но, к примеру, благоустройство, как бы я ни любил эту тему, не может быть приоритетом развития города", — сказал глава региона.В целом Дмитрий Азаров порекомендовал при выработке стратегии уходить от сложных терминов и излагать идеи так, как они были высказаны людьми. Это сделает документ живым и рабочим.В качестве примера он привел слова разработчиков о том, что в итоговом документе есть "матрица пересечения" стратегических направлений. Дмитрий Азаров обратил внимание, что подобные термины непонятны людям. "Они хотят понимать, где сильные и слабые стороны, какие риски. Как мы будем людей вовлекать в эту работу, если будем им про матрицу пересечения рассказывать? — поинтересовался Дмитрий Азаров у разработчиков. - Вас пригласили, чтобы вы помогли разобраться, а у вас и сильные, и слабые стороны, и угрозы — все в кучу!"Участники сессии отметили: одна из главных задач стратегии "Тольятти -2030" — преодоление негативных тенденций последний лет. В частности, речь здесь идёт об отрицательном сальдо миграции и преодолении зависимости города от одного предприятия. Решить эти проблемы позволит создание новых высокотехнологичных производств, в том числе и на базе технопарка "Жигулевская долина", реализация крупных инфраструктурных проектов (в частности, строительство моста через Волгу в районе села Климовка и организация скоростного железнодорожного сообщения Самара-Тольятти). Необходимо развивать сильные стороны Автограда — огромный промышленный потенциал и выгодное географическое положение.Со своими предложениями выступили также представители отраслевых министерств областного правительства. К примеру, врио министра промышленности и технологий Николай Брусникин обратил внимание, что в стратегии практически не нашел отражение такой важный элемент экономики крупного промышленного центра как экспорт продукции, произведенной в Тольятти.После пленарного заседания работа над стратегией продолжилась в ходе обсуждений по направлениям: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".