В Тольятти проверили автовладельцев на долги

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С помощью приложения «Мобильный розыск» работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тольятти проверили автовладельцев на долги.В рамках акции «Мобильный розыск» судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области продолжают разыскивать должников, сканируя государственные номера транспортных средств. На этот раз работники ведомства совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили жителей одного из сел Ставропольского района Самарской области на наличие задолженностей.В ходе мероприятия судебные приставы просканировали 18 автотранспортных средств, среди которых было 9 автомобилей, принадлежащих должникам по административным штрафам за нарушение ПДД на общую сумму около 4,5 тысяч рублей. Гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям, сделаны предупреждения об административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»). Также всем гражданам были разъяснены порядок исполнения требований исполнительных документов и возможности сервиса «Банк данных исполнительны производств».