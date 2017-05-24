В Тольятти проверили автовладельцев на долги
24 мая 2017 10:36
126
С помощью приложения «Мобильный розыск» работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тольятти проверили автовладельцев на долги.
В рамках акции «Мобильный розыск» судебные приставы Управления ФССП России по Самарской области продолжают разыскивать должников, сканируя государственные номера транспортных средств. На этот раз работники ведомства совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили жителей одного из сел Ставропольского района Самарской области на наличие задолженностей.
В ходе мероприятия судебные приставы просканировали 18 автотранспортных средств, среди которых было 9 автомобилей, принадлежащих должникам по административным штрафам за нарушение ПДД на общую сумму около 4,5 тысяч рублей. Гражданам были вручены требования о явке на прием к судебным приставам-исполнителям, сделаны предупреждения об административной ответственности по ч.1 ст.17.14 КоАП РФ («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»). Также всем гражданам были разъяснены порядок исполнения требований исполнительных документов и возможности сервиса «Банк данных исполнительны производств».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 мая 2017 13:03
Ранее была запрещена реализация несовершеннолетним электронных сигарет. Социум
53
24 мая 2017 12:32
Решение было принято после подведения итогов V школы штабов Всероссийских трудовых проектов. Социум
89
24 мая 2017 12:12
Это театральный режиссер, народный артист России Александр Бурдонский. Социум
94
Здравоохранение
24 мая 2017 09:24
Заезд стартует от бассейна СКА в 12 часов. Здравоохранение
140
23 мая 2017 16:56
Задача медицинских специалистов – обеспечить здоровый и безопасный отдых всех ребят, в том числе и инвалидов, которым по состоянию здоровья можно посещать... Здравоохранение
143
23 мая 2017 16:30
В апреле в приемное отделение Самарской больницы им. Ерошевского обратилось 1677 человек. Это почти в два раза больше, чем в зимнее время. Здравоохранение
237
Туризм
23 мая 2017 16:43
Международный Туристический Форум проводиться для того, что показать все компании, занимающиеся туризмом и имеющие отличные рекомендации и опыт. Туризм
27
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
226
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
371
Образование
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
378
19 мая 2017 10:45
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
387
18 мая 2017 20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева. Образование
274
Культура
23 мая 2017 11:59
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Хинштейн в своем Твиттере прокомментировал новость о том, что... Культура
305
19 мая 2017 11:59
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
307
18 мая 2017 17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Культура
239
Мода
19 мая 2017 17:18
В наше время существует огромное разнообразие обуви. Для того, чтобы выбрать то, что вам нужно, следует приложить определённые усилия. Мода
78
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
192
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
449
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
755
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
613
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1295
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1417
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1592
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2880
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1531
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1177
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
703
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1074
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2334
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3333
Мероприятия