В Тольятти прошел Всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью

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Мероприятие проходило в центре делового и технического образования имени В.П. Мурзина, который является активным членом Ассоциации в лице Юношеской спортивно-технической автошколы. Более 70 участников из Саратовской, Ульяновской, Пермской, Владимирской, Ростовской, Оренбургской, Рязанской, Новгородской области и Дагестана приехали показать свое мастерство в управлении автомобилем. Самарская область на соревновании была представлена несколькими командами.В программу зимнего чемпионата по автомногоборью входят автослалом на льду, конкурс по Правилам дорожного движения и соревнования по скоростному маневрированию. Чемпионат является лично-командным первенством Ассоциации РФ среди воспитанников юношеских автомобильных школ, спортивных клубов и секций. Традиционно, участвуют в нем ребята в возрасте от 7 до 18 лет.Абсолютными чемпионами в общем командном зачете, т.е. победителем ХХI Всероссийского Зимнего Чемпионата России в юношеской категории от 14 до 18 лет стала команда ЮАШ из Саратова. Серебряные призеры чемпионата - юношеская команда из ДДЮТ Самара. Третье место на пьедестале заняла команда г. Саратов-3. Абсолютным чемпионом, ставшим лучшим на всех этапах стал представитель ПЦО имени В.П. Мурзина в Тольятти Абигезалов Самир.Победителями на миниавтомобилях стали участники из Тольятти - команды ПЦО имени В.П. Мурзина, серебряными призерами также стали представители данной автошколы. На пьедестал почета за третье место поднялась команда из города Владимир, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области