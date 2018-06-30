В Тольятти прокуратура помогла получить зарплату 222 работникам завода

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Прокуратура Центрального района г.Тольятти провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Тольяттинский кирпичный завод» на своевременное получение заработной платы.В течение апреля-мая 2018 года эта организация допустила образование долга по заработной плате перед своими 222 работниками в сумме более 5 млн рублей.По итогам проверки прокурор района внес представление о незамедлительном устранении нарушения законодательства с требованием погасить долг по заработной плате. Кроме того, прокурор возбудил административное дело по ст.5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства).Представление прокурора рассмотрено, удовлетворено, долг по заработной плате полностью погашен. Постановление прокурора о возбуждении административного дела находится в стадии рассмотрения.Трудовые права работников завода на своевременную оплату труда полностью восстановлены, сообщает сайт облпрокуратуры.