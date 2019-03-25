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В Тольятти пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-летию бригады спецназа ЦВО

25 марта 2019 17:12
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Программа мероприятия.
26 марта состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию бригады спецназа Центрального военного округа, дислоцированной в  Тольятти.

Программа мероприятия:

– 12:00 – сбор гостей; показ современного и раритетного вооружения и военной техники, угощение в полевой кухне,

–13:00 – митинг на плацу, вручение медалей «За отвагу», «Медаль Суворова», «За ратную доблесть», «100 лет военной разведке», «За службу в спецназе», вручение субсидий на приобретение постоянного жилья, показательные выступления по рукопашному бою и тактико-специальной подготовке с применением бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун», дефиле военного оркестра, коллективное исполнение военнослужащими гимна бригады;

– 14:15 – открытие трех бронзовых бюстов Герою Советского Союза гвардии майору Г.В.Дикун, Герою России гвардии старшине А.Б.Ушакову и Герою России гвардии старшему лейтенанту А.В.Дергунову;

– 14:30 – возложение цветов и венков к памятнику воинам-разведчикам;

– 15:00 – переезд на улицу Юбилейная 9 в культурный центр «Автоград» на концерт ансамбля имени Александрова. передает пресс-служба облправительства. 
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