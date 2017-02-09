В Тольятти пройдет совещание с поставщиками и руководством ПАО «АвтоВАЗ»

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В нем примет участие помощник полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.



9 февраля в Тольятти состоится трехстороннее совещание с участием представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, поставщиков и руководства ПАО «АвтоВАЗ». На нём будут обсуждены и выработаны предложения по дальнейшему взаимодействию между «АвтоВАЗом» и предприятиями автокомпонентной отрасли в области повышения уровня локализации производимых автомобилей и комплектующих к ним. Также состоится очередная конференция поставщиков ПАО «АвтоВАЗ».



В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича примет участие его помощник Олег Машковцев.



Напомним, первое совещание в таком формате прошло на «АвтоВАЗе» 20 декабря 2016 года, в ходе которого были намечены шаги по реализации совместных мероприятий. Принят ряд принципиальных решений.



