В Тольятти пройдет общегородская донорская акция «Капля жизни»

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Совершить благородный поступок и стать донором крови может практически любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний, вес которого больше 50 кг.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Тольятти или Самарской области.С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donor-samara.ru, передает пресс-служба минздрава СО.