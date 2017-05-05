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В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию"

5 мая 2017 12:11
119
В Тольятти пройдет фестиваль
В нем можно принять участие по трем номинациям.

В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию", в котором могут принять участие все желающие. Мероприятие будет проходить в трех номинациях: "Литература", "Вокал" и "Хореография".

Сроки проведения Фестиваля:

Для участников ЛИТЕРАТУРНОГО конкурса «Души исполненный полёт»
16 мая 2017г. в малом зале МАУ ДКИТ (3 этаж) с 15.00;

Для участников ВОКАЛЬНОГО конкурса «Музыка моего города»
17 мая 2017 в малом зале МАУ ДКИТ (3 этаж) с 15.00;

Для участников ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО конкурса «Хореографические зарисовки Тольятти»
21 мая 2017г. в Большом зале МАУ ДКИТ с 15.00;

Гала-концерт состоится 4 июня 2017 г. в Парке Победы Автозаводского района.

Заявки на участие в установленной форме принимаются до 13 мая 2017 г. (включительно) по адресу: Юбилейная, 8 (Автозаводский р-н), кабинет № 204, либо по электронной почте МАУ ДКИТ ОХТ.dkit@yandex.ru (с пометкой ЗАЯВКА НА ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ПИШЕТ БИОГРАФИЮ»).

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Комментарии



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