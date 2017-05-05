В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию"
5 мая 2017 12:11
119
В Тольятти пройдет фестиваль "Город пишет биографию", в котором могут принять участие все желающие. Мероприятие будет проходить в трех номинациях: "Литература", "Вокал" и "Хореография".
Сроки проведения Фестиваля:
Для участников ЛИТЕРАТУРНОГО конкурса «Души исполненный полёт»
16 мая 2017г. в малом зале МАУ ДКИТ (3 этаж) с 15.00;
Для участников ВОКАЛЬНОГО конкурса «Музыка моего города»
17 мая 2017 в малом зале МАУ ДКИТ (3 этаж) с 15.00;
Для участников ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО конкурса «Хореографические зарисовки Тольятти»
21 мая 2017г. в Большом зале МАУ ДКИТ с 15.00;
Гала-концерт состоится 4 июня 2017 г. в Парке Победы Автозаводского района.
Заявки на участие в установленной форме принимаются до 13 мая 2017 г. (включительно) по адресу: Юбилейная, 8 (Автозаводский р-н), кабинет № 204, либо по электронной почте МАУ ДКИТ ОХТ.dkit@yandex.ru (с пометкой ЗАЯВКА НА ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ПИШЕТ БИОГРАФИЮ»).
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 мая 2017 15:07
В нем примут участие команды туристских клубов, спортивных школ, образовательных учреждений и других организаций. Социум
2
5 мая 2017 14:33
В этот день сотрудники библиотеки и волонтеры провели чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне в учреждениях для детей находящихся в сложной... Социум
87
5 мая 2017 13:45
В преддверии Дня Победы рядом с офисом Сбербанка на проспекте Ленина, 2 А прошел праздник. Социум
106
Здравоохранение
5 мая 2017 10:20
Главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Булат... Здравоохранение
287
4 мая 2017 20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части. Здравоохранение
572
4 мая 2017 13:08
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
159
Туризм
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
244
2 мая 2017 11:19
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
276
2 мая 2017 10:52
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
253
Образование
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
132
3 мая 2017 15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов. Образование
345
2 мая 2017 13:31
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
255
Культура
5 мая 2017 13:09
До этого в Самаре балет ставили в 1997 году. Культура
118
4 мая 2017 13:39
Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
58
3 мая 2017 21:07Жизнь вместе после измены
Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
57
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
78
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
248
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
159
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
365
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
929
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1097
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1314
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2640
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1555
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
976
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
473
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
906
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2145
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3163
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3256
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают