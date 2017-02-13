В Тольятти пройдет ежегодный городской Сретенский фестиваль духовной музыки
13 февраля 2017 18:30
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Фестиваль собрал рекордное количество участников – более 600 талантливых ребят из 20 музыкальных коллективов города.
Фестиваль проводится с целью сохранения отечественных традиций исполнения духовной музыки, духовно - нравственное и патриотическое воспитание, основанное на лучших образцах духовной, классической и народной музыки.
Для участия в фестивале приглашаются: хоры, ансамбли, вокалисты общеобразовательных школ, Детских музыкальных школ, Детских школ искусств, центров дополнительного образования, приходов Русской Православной Церкви, студенческие хоровые коллективы, фольклорные коллективы.
Выступление юных тольяттинских талантов планируется на двух площадках. 16 февраля концерт состоится в Православной классической гимназии, а 17 февраля – в Филармонии Поволжского православного института.
Вход на концерты свободный, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.
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